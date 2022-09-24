РИА Новости: Россия применила разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов

Российская армия применила отремонтированный самолёт-разведчик Ту-214Р с целью вскрытия украинских военных объектов.

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применён для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, у данного самолёта-разведчика есть все возможности выявлять и быстро передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса.

В частности, речь идёт о радиолокационных станциях, командных пунктах, узлах связи, а также колоннах военной техники.

Ранее стало известно, что в результате удара ВКС России в Харьковской области уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ и до 20 единиц военной техники.