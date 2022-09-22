Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 военнослужащих ВСУ в Харьковской области

В результате удара ВКС России в Харьковской области уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ и до 20 единиц военной техники.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате были ликвидированы до 100 военнослужащих ВСУ и до 20 единиц военной техники.

В частности, была уничтожена одна установка системы залпового огня HIMARS.

21 сентября Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 военных Украины.