Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 военнослужащих ВСУ в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
В результате были ликвидированы до 100 военнослужащих ВСУ и до 20 единиц военной техники.
В частности, была уничтожена одна установка системы залпового огня HIMARS.
21 сентября Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 военных Украины.