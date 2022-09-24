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ERR: в Эстонии скупают электрогенераторы из-за слов премьера о проблемах с электричеством

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Жители Эстонии начали активно скупать электрогенераторы после слов эстонского премьер-министра Каи Каллас о том, что в стране возможно появление проблем с электричеством.

Об этом информирует портал государственного телерадиовещания ERR.

Ранее, как указывает РИА Новости, Каллас предупредила жителей страны о возможных проблемах с электроснабжением, если Россия примет решение об отключении Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.

Отмечается, что на следующий день в магазинах крупной торговой сети Bauhof в продаже оставались последние электрогенераторы.

«Премьер-министр — отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца», — сказал менеджер по Bauhof Свенн Милли.

Кроме того, по информации портала, в Эстонии выросли продажи сухих продуктов питания, кормов для животных, предметов личной гигиены, фонариков и батареек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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