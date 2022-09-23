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Белоруссия объявила о сокращении дипприсутствия в Эстонии

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В МИД Белоруссии объявили о сокращении численности сотрудников посольства республики на территории Эстонии.
Белоруссия объявила о сокращении дипприсутствия в Эстонии
  • Gettyimages.ru

Как пояснили в ведомстве, это стало ответной мерой на «неуважительное отношение к суверенитету страны со стороны эстонского руководства».

«Белорусская сторона сократит своё дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск», — говорится в сообщении МИД.

Также в ведомство вызвали временную поверенную в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу и потребовали сократить штат посольства до одного дипломата и одного представителя техперсонала.

В Минске обратили внимание на «попытки Эстонии присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН» и назвали эти действия провокациями в отношении суверенитета и независимости Белоруссии.

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