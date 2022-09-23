Белоруссия потребовала от Эстонии сокращения штата посольства с 1 октября

В МИД Белоруссии вызвали временную поверенную в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу и потребовали сократить штат посольства до одного дипломата и одного представителя техперсонала.

Отмечается, что в Белоруссии проанализировали недавние действия эстонского руководства, в числе которых «попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН». В МИД республики назвали эти действия провокациями в отношении суверенитета и независимости Белоруссии.

«В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства... штат посольства этой страны с 1 октября 2022 г. должен быть доведён до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.