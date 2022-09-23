В Запорожской области рассказали, кому отдадут предпочтение при формировании кадров ЗАЭС
- РИА Новости
Волга считает, что частичную нехватку сотрудников на ЗАЭС восполнят специалистами с атомных станций России.
«Все идёт в планомерном режиме», — цитирует его ТАСС.
По мнению Волги, «Росатом» контролирует данный вопрос.
Также сообщается, что сотрудники ЗАЭС попросили направить выездную избирательную комиссию на Запорожскую АЭС, чтобы они смогли проголосовать в рамках референдума о вхождении в состав России.
20 сентября в администрации Энергодара заявили, что спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС получили повреждения при очередном обстреле со стороны ВСУ.