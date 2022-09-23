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В Запорожской области рассказали, кому отдадут предпочтение при формировании кадров ЗАЭС

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Глава военно-гражданской администрации Энергодара в Запорожской области Александр Волга сообщил, что в случае вхождения региона в состав России предпочтение при формировании кадрового состава Запорожской АЭС отдадут уже работающим там сотрудникам.
В Запорожской области рассказали, кому отдадут предпочтение при формировании кадров ЗАЭС
  • РИА Новости

Волга считает, что частичную нехватку сотрудников на ЗАЭС восполнят специалистами с атомных станций России.

«Все идёт в планомерном режиме», — цитирует его ТАСС.

По мнению Волги, «Росатом» контролирует данный вопрос.

Также сообщается, что сотрудники ЗАЭС попросили направить выездную избирательную комиссию на Запорожскую АЭС, чтобы они смогли проголосовать в рамках референдума о вхождении в состав России.

20 сентября в администрации Энергодара заявили, что спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС получили повреждения при очередном обстреле со стороны ВСУ.

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