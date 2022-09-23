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В Крыму началось голосование о вхождении освобождённых территорий в состав России

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Голосование по вступлению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России началось в пяти городах Крыма.
В Крыму началось голосование о вхождении освобождённых территорий в состав России
  • РИА Новости

«Сегодня первый день, когда началось голосование. Зарубежные территориальные комиссии определены в пяти городах Крыма: Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте», — цитирует РИА Новости председателя крымского избиркома Михаила Малышева.

Ранее в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей также начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Кроме того, Центризбирком сообщал, что делегация из четырёх членов ЦИК будет наблюдать за проведением референдумов о вхождении в состав России.

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