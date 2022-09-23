В Мариуполе стартовала работа территориальных избирательных комиссий

Территориальные избирательные комиссии заработали в Мариуполе в рамках референдума по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Избирательный участок готов. Комиссия приступила к работе. Скоро первые жители Мариуполя начнут голосование», — сказала председатель участковой избирательной комиссии №17 Татьяна Татарина.

Она также добавила, что первые группы «отправились по адресам в Мариуполе» для сбора голосов.

Глава ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко заявила, что в республике полностью готовы к проведению референдума по вопросу присоединения к России.