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В Мариуполе стартовала работа территориальных избирательных комиссий

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Территориальные избирательные комиссии заработали в Мариуполе в рамках референдума по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России.
В Мариуполе стартовала работа территориальных избирательных комиссий
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Избирательный участок готов. Комиссия приступила к работе. Скоро первые жители Мариуполя начнут голосование», — сказала председатель участковой избирательной комиссии №17 Татьяна Татарина.

Она также добавила, что первые группы «отправились по адресам в Мариуполе» для сбора голосов. 

Глава ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко заявила, что в республике полностью готовы к проведению референдума по вопросу присоединения к России.

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