Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту в совершении теракта

Украинский диверсант не смог найти себе подельников в Новой Каховке для совершения терактов, поскольку все отказывались. Об этом РИА Новости рассказал сам задержанный, бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Валерий Панчук.

В беседе с агентством Панчук сообщил, что все его действия контролировал сотрудник ГУР, которого зовут Виталий.

По словам задержанного, осуществить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, было бы невозможно без дополнительной помощи.

«Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают (люди поменяли отношение), что Украина бросила — тогда уже начали давать пенсии (от России. — RT), пайки», — указал Панчук.

Помощников задержанный себе так и не нашёл.

Накануне стало известно, что в Херсонской области предотвращена серия терактов, которую планировало управление разведки Минобороны Украины, в том числе во время референдума.