военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту в совершении теракта

Короткая ссылка
Украинский диверсант не смог найти себе подельников в Новой Каховке для совершения терактов, поскольку все отказывались. Об этом РИА Новости рассказал сам задержанный, бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Валерий Панчук.

В беседе с агентством Панчук сообщил, что все его действия контролировал сотрудник ГУР, которого зовут Виталий.

По словам задержанного, осуществить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, было бы невозможно без дополнительной помощи.

«Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают (люди поменяли отношение), что Украина бросила — тогда уже начали давать пенсии (от России. — RT), пайки», — указал Панчук.

Помощников задержанный себе так и не нашёл.

Накануне стало известно, что в Херсонской области предотвращена серия терактов, которую планировало управление разведки Минобороны Украины, в том числе во время референдума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить