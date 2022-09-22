Мэр Кулемзин: в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке погибли пять человек
- РИА Новости
«По предварительным данным, при обстреле Крытого рынка погибли как минимум пять человек», — написал Кулемзин в Telegram.
Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, ещё четыре человека получили ранения.
Ранее Кулемзин сообщил, что в районе городской администрации был зафиксирован прилёт снарядов ВСУ.
21 сентября штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что три человека пострадали из-за обстрела украинскими военными больницы в Куйбышевском районе Донецка.