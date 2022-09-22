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Балицкий: въезд в города Запорожской области в ходе референдума возьмут под контроль

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Въезд и выезд в городах Запорожской области будут взяты под особый контроль на время проведения референдума. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Балицкий: въезд в города Запорожской области в ходе референдума возьмут под контроль
  • РИА Новости

«Города в Запорожской области на время референдума будут взяты под особый контроль на въезд и выезд, чтобы не прорвались какие-то ДРГ», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области с 22 по 28 сентября отменяются занятия во всех государственных школах и колледжах на период проведения референдума по вхождению в состав России.

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