Балицкий: въезд в города Запорожской области в ходе референдума возьмут под контроль

Въезд и выезд в городах Запорожской области будут взяты под особый контроль на время проведения референдума. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Города в Запорожской области на время референдума будут взяты под особый контроль на въезд и выезд, чтобы не прорвались какие-то ДРГ», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области с 22 по 28 сентября отменяются занятия во всех государственных школах и колледжах на период проведения референдума по вхождению в состав России.