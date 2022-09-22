Лукашенко рассказал о тематике и сроках будущего разговора с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

«Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем (Китая. — RT), обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве», — рассказал Лукашенко.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять инвестиционное сотрудничество с белорусской стороной.