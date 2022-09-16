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Си Цзиньпин заявил о готовности КНР расширять инвестиционное сотрудничество с Белоруссией

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прошедшей на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил о готовности Китая расширять инвестиционное сотрудничество с белорусской стороной.

«Китай готов поддерживать тесные контакты с белорусской стороной, развивать взаимовыгодное сотрудничество в области инвестиций, торговли и экономики и других сферах, содействовать зелёному, умному, экологичному, цифровому развитию Китайско-Белорусского индустриального парка», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

Си Цзиньпин также указал, что Китай готов сотрудничать с Белоруссией, укреплять взаимную политическую поддержку, высвобождать потенциал для сотрудничества в различных областях, содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений на благо народов двух стран.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС.

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