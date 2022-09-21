В ЛНР сообщили о гибели жителя в результате обстрела ВСУ Сватова из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли населённый пункт Сватово в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, в результате чего погиб мирный житель, ещё пять человек получили ранения.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram.

Кроме того, в результате обстрела разрушено административное здание, а также гараж Сватовского подразделения Луганскгаза.

Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.