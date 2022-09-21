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В ЛНР сообщили о гибели жителя в результате обстрела ВСУ Сватова из РСЗО HIMARS

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Украинские военные обстреляли населённый пункт Сватово в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, в результате чего погиб мирный житель, ещё пять человек получили ранения.
В ЛНР сообщили о гибели жителя в результате обстрела ВСУ Сватова из РСЗО HIMARS
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Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram.

Кроме того, в результате обстрела разрушено административное здание, а также гараж Сватовского подразделения Луганскгаза.

Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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