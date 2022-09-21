Зеленский назначил начальника военной администрации Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Херсонской городской военной администрации, им стала Галина Луговая.

Как пишет РИА Новости, соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки украинских войск наступать на область терпят крах.

В начале сентября президент Украины подписал указы о назначении новых руководителей областных управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.