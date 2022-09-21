Зеленский назначил начальника военной администрации Херсона
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- © Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside
Как пишет РИА Новости, соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки украинских войск наступать на область терпят крах.
В начале сентября президент Украины подписал указы о назначении новых руководителей областных управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.