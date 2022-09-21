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Собянин принял решение о поддержке граждан, мобилизованных в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительной поддержке добровольцев в зоне проведения спецоперации и их семей. Меры поддержки распространят на тех граждан, которые будут призваны в столице.
Собянин принял решение о поддержке граждан, мобилизованных в Москве
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как напомнил мэр, в боевых действиях уже принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы: укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — написал он в блоге.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

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