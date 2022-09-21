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Шойгу: боевой состав ВДВ России будет наращиваться

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевой состав воздушно-десантных войск будет наращиваться в ходе специальной военной операции на Украине.

«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», — сказал он.

По его словам, с первых дней спецоперации на соединения ВДВ возложены «самые сложные и ответственные задачи».

Ранее Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

В начале сентбяря Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором зафиксирована работа подразделений ВДВ, отразивших нападение украинских военных в ходе специальной военной операции.

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