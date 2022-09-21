Шойгу: боевой состав ВДВ России будет наращиваться
«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», — сказал он.
По его словам, с первых дней спецоперации на соединения ВДВ возложены «самые сложные и ответственные задачи».
Ранее Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.
В начале сентбяря Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором зафиксирована работа подразделений ВДВ, отразивших нападение украинских военных в ходе специальной военной операции.