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Госдума подготовит обращение к парламентам Европы по поводу СВО

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До конца 21 сентября депутаты Госдумы подготовят обращение к европейским национальным парламентам, чтобы подчеркнуть свою позицию относительно спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума подготовит обращение к парламентам Европы по поводу СВО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Наша страна ещё не воевала, мы защищаем тех, кто проживает в Донецкой и Луганской народных республиках, русский мир. Они должны наконец понять, что если только они не изменят свою позицию, если не прекратят поставлять Украине оружие и наёмников, завтра у них начнутся проблемы», — приводит его слова пресс-служба.

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в России частичной мобилизации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

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