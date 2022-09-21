Госдума подготовит обращение к парламентам Европы по поводу СВО

До конца 21 сентября депутаты Госдумы подготовят обращение к европейским национальным парламентам, чтобы подчеркнуть свою позицию относительно спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Наша страна ещё не воевала, мы защищаем тех, кто проживает в Донецкой и Луганской народных республиках, русский мир. Они должны наконец понять, что если только они не изменят свою позицию, если не прекратят поставлять Украине оружие и наёмников, завтра у них начнутся проблемы», — приводит его слова пресс-служба.

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в России частичной мобилизации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.