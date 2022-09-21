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ЦИК ЛНР утвердила порядок проведения голосования по вопросу вхождения в состав России

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Центризбирком Луганской Народной Республики утвердил порядок проведения голосования по вопросу вхождения региона в состав России.
ЦИК ЛНР утвердила порядок проведения голосования по вопросу вхождения в состав России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», — говорится в заявлении.

Также принято решение о формировании территориальных комиссий.

Народный совет ЛНР назначил проведение голосования на период с 23 по 27 сентября 2022 года.

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