ЦИК ЛНР утвердила порядок проведения голосования по вопросу вхождения в состав России

Центризбирком Луганской Народной Республики утвердил порядок проведения голосования по вопросу вхождения региона в состав России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», — говорится в заявлении.

Также принято решение о формировании территориальных комиссий.

Народный совет ЛНР назначил проведение голосования на период с 23 по 27 сентября 2022 года.