Сальдо: добровольцы Херсонской области готовы принять участие в спецоперации

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что многие жители региона выражают желание принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.

«Очень много херсонцев хотят взять в руки оружие и включиться в ряды тех военных, которые сейчас ведут специальную военную операцию», — цитирует Сальдо РИА Новости. Такое заявление он сделал в эфире «Соловьёв LIVE».

Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, добровольцы Луганской и Донецкой народных республик в случае вхождения регионов в состав России станут полноправными военнослужащими российских ВС.