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Сальдо: добровольцы Херсонской области готовы принять участие в спецоперации

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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что многие жители региона выражают желание принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.
Сальдо: добровольцы Херсонской области готовы принять участие в спецоперации
  • РИА Новости

«Очень много херсонцев хотят взять в руки оружие и включиться в ряды тех военных, которые сейчас ведут специальную военную операцию», — цитирует Сальдо РИА Новости. Такое заявление он сделал в эфире «Соловьёв LIVE».

Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, добровольцы Луганской и Донецкой народных республик в случае вхождения регионов в состав России станут полноправными военнослужащими российских ВС.

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