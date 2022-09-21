Сальдо: добровольцы Херсонской области готовы принять участие в спецоперации
- РИА Новости
«Очень много херсонцев хотят взять в руки оружие и включиться в ряды тех военных, которые сейчас ведут специальную военную операцию», — цитирует Сальдо РИА Новости. Такое заявление он сделал в эфире «Соловьёв LIVE».
Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, добровольцы Луганской и Донецкой народных республик в случае вхождения регионов в состав России станут полноправными военнослужащими российских ВС.