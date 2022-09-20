Бойцы ЛНР и ДНР могут стать российскими военными при вхождении республик в состав России

Добровольцы Луганской и Донецкой народных республик в случае вхождения регионов в состав России станут полноправными военнослужащими ВС России, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Те ребята, которые воюют сейчас в составе добровольческих подразделений ДНР и ЛНР, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций», — цитирует политика РИА Новости.

Президент России, выступая на Камчатке, заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Глава республики Денис Пушилин отметил, что это будет многодневное мероприятие, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для граждан.