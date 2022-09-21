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В ЛНР сообщили о разминировании Северодонецка

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Исполняющий обязанности мэра города Северодонецка в Луганской Народной Республике Николай Моргунов сообщил, что территория города полностью разминирована.
В ЛНР сообщили о разминировании Северодонецка
  • РИА Новости

«Площадь города разминирована, сапёры отработали, и сегодня нам это позволяет работать: чистить улицы, подметать улицы, коммунальные службы работают», — цитирует ТАСС Моргунова.

Он при этом добавил, что местные жители в редких случаях обнаруживают целые снаряды, поэтому сапёры МЧС работают ежедневно.

«Находят где-то неразорвавшиеся снаряды, жители сообщают о том, что в подвале там каком-то нашли какие-то патроны. То есть работа ещё ведётся», — отметил он.

28 июля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Северодонецк разминирован более чем на 50%.

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