В ЛНР сообщили о разминировании Северодонецка
- РИА Новости
«Площадь города разминирована, сапёры отработали, и сегодня нам это позволяет работать: чистить улицы, подметать улицы, коммунальные службы работают», — цитирует ТАСС Моргунова.
Он при этом добавил, что местные жители в редких случаях обнаруживают целые снаряды, поэтому сапёры МЧС работают ежедневно.
«Находят где-то неразорвавшиеся снаряды, жители сообщают о том, что в подвале там каком-то нашли какие-то патроны. То есть работа ещё ведётся», — отметил он.
28 июля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Северодонецк разминирован более чем на 50%.