В ЛНР сообщили о разминировании Северодонецка

Исполняющий обязанности мэра города Северодонецка в Луганской Народной Республике Николай Моргунов сообщил, что территория города полностью разминирована.

«Площадь города разминирована, сапёры отработали, и сегодня нам это позволяет работать: чистить улицы, подметать улицы, коммунальные службы работают», — цитирует ТАСС Моргунова.

Он при этом добавил, что местные жители в редких случаях обнаруживают целые снаряды, поэтому сапёры МЧС работают ежедневно.

«Находят где-то неразорвавшиеся снаряды, жители сообщают о том, что в подвале там каком-то нашли какие-то патроны. То есть работа ещё ведётся», — отметил он.

28 июля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Северодонецк разминирован более чем на 50%.