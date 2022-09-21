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РИА Новости: больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном бойцами ВСУ

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Больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова подпольщика.

«(Убитых. — RT) у нас немерено, раненых — просто невероятное количество, все больницы николаевские заполнены, ещё и везут в другие города», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, недавно мобилизованные украинские солдаты на передовой активно обсуждают возможность добровольной сдачи в плен российской армии.

Ранее в Минобороны России заявили, что в больницах Николаева наблюдается острая нехватка медикаментов из-за потерь украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

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