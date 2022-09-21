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В ДНР сообщили об обстреле Яковлевки и Донецка со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Уточняется, что по Яковлевке и по Петровскому району Донецка было выпущено по три снаряда калибра 152 мм.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибли 13 мирных жителей.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: по остановке общественного транспорта, магазину и банку.

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