В ДНР сообщили об обстреле Яковлевки и Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Уточняется, что по Яковлевке и по Петровскому району Донецка было выпущено по три снаряда калибра 152 мм.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибли 13 мирных жителей.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: по остановке общественного транспорта, магазину и банку.