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РИПСИ: в Запорожской и Херсонской областях выросла поддержка идеи вхождения в состав России

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Согласно исследованию крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки инициативы о вхождении в состав России находится на историческом максимуме.
РИПСИ: в Запорожской и Херсонской областях выросла поддержка идеи вхождения в состав России
  • РИА Новости

Согласно исследованию, в ДНР готовы принять участие в голосовании по вопросу вхождения республики в состав России 86% респондентов, в ЛНР — 87%. При этом в Запорожской области о желании проголосовать по данному вопросу заявили 83% опрошенных, а в Херсонской области 72% принявших участие в исследовании общественного мнения.

Вместе с этим, по данным РИПСИ, в ДНР «за» вхождение республики в состав России выступают 94% от готовых принять участие в голосовании, а в ЛНР эта доля ровняется 93%.

Поддерживают идею вхождения Запорожской и Херсонской областей в состав России 87% и 80% респондентов соответственно.

Поддержка населением идеи оставить свой регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности.

Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении голосования по вопросу вхождения региона в состав России с 23 по 27 сентября.

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