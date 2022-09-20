РИПСИ: в Запорожской и Херсонской областях выросла поддержка идеи вхождения в состав России
- РИА Новости
Согласно исследованию, в ДНР готовы принять участие в голосовании по вопросу вхождения республики в состав России 86% респондентов, в ЛНР — 87%. При этом в Запорожской области о желании проголосовать по данному вопросу заявили 83% опрошенных, а в Херсонской области 72% принявших участие в исследовании общественного мнения.
Вместе с этим, по данным РИПСИ, в ДНР «за» вхождение республики в состав России выступают 94% от готовых принять участие в голосовании, а в ЛНР эта доля ровняется 93%.
Поддерживают идею вхождения Запорожской и Херсонской областей в состав России 87% и 80% респондентов соответственно.
Поддержка населением идеи оставить свой регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности.
Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении голосования по вопросу вхождения региона в состав России с 23 по 27 сентября.