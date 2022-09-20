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РИА Новости: в Херсоне раскрыли вербовщика СБУ

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Представители российских силовых ведомств раскрыли в Херсоне украинского агента, вербовавшего своих учеников в ряды Службы безопасности Украины.
РИА Новости: в Херсоне раскрыли вербовщика СБУ
  • РИА Новости

По его информации, агентом оказался отставной полковник СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николай Сапога.

«В первые дни СВО Сапога сбежал из Херсона, предположительно, в Полтаву», — приводит РИА Новости слова представителя силового ведомства.

Летом текущего года он начал призывать своих студентов выехать на подконтрольную Киеву территорию и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. 

Сапога также просил докладывать об обстановке в Херсоне и фиксировать на видео последствия обстрелов ВСУ.

Ранее в ФСБ России сообщили об аресте агента Службы безопасности Украины, который планировал теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

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