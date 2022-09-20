Пушилин: союзные силы перешли от обороны к продвижению вперёд на Артёмовском направлении

Союзные силы на Артёмовском направлении перешли от обороны к продвижению вперёд, сообщил в эфире «Соловьёв Live» глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Артёмовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артёмовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определённое продвижение в районе Артёмовского завода шампанских вин, известного завода», — цитирует Пушилина ТАСС.

По его словам, ВСУ пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на Краснолиманском направлении, но атаки были отбиты.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки украинских войск наступать на область терпят крах.

Он сообщил, что Херсон находится под полным контролем союзных сил.