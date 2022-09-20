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МЧС Киргизии сообщило о разрушении свыше 500 зданий в ходе конфликта с Таджикистаном

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Более 500 одноэтажных жилых домов и других зданий было разрушено в Киргизии во время конфликта с Таджикистаном.
МЧС Киргизии сообщило о разрушении свыше 500 зданий в ходе конфликта с Таджикистаном
  • РИА Новости
  • © Сыргак Бактыяров

Об этом заявил начальник государственного центра подготовки спасателей МЧС Ырысбек Жолдошбаев.

«По предварительным данным, в ходе вооружённых столкновений в республике были разрушены 364 жилых дома, девять соцобъектов, пять стратегических объектов, а также 149 единиц недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности», — цитирует его ТАСС.

Как ранее сообщили в пресс-службе киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 59 граждан Киргизии.

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