МЧС Киргизии сообщило о разрушении свыше 500 зданий в ходе конфликта с Таджикистаном
- РИА Новости
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Об этом заявил начальник государственного центра подготовки спасателей МЧС Ырысбек Жолдошбаев.
«По предварительным данным, в ходе вооружённых столкновений в республике были разрушены 364 жилых дома, девять соцобъектов, пять стратегических объектов, а также 149 единиц недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности», — цитирует его ТАСС.
Как ранее сообщили в пресс-службе киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 59 граждан Киргизии.