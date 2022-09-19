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Рогов: украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по посёлку в Запорожской области

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Украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по посёлку в Запорожской области, погибли два человека, трое получили тяжёлые ранения.
Рогов: украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по посёлку в Запорожской области
  • globallookpress.com

По сообщению председателя движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимира Рогова, удар пришёлся на посёлок Пришиб.

«В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжёлые ранения», — написал он Telegram.

Также уничтожена сельскохозяйственная техника и разрушен частный склад с зерном. Вместимость склада составляет 100 т. Удар также разрушил пять зданий свинофермы.

Ранее украинские войска обстреляли Стаханов из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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