Украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по посёлку в Запорожской области, погибли два человека, трое получили тяжёлые ранения.

По сообщению председателя движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимира Рогова, удар пришёлся на посёлок Пришиб.

«В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжёлые ранения», — написал он Telegram.

Также уничтожена сельскохозяйственная техника и разрушен частный склад с зерном. Вместимость склада составляет 100 т. Удар также разрушил пять зданий свинофермы.

Ранее украинские войска обстреляли Стаханов из реактивной системы залпового огня HIMARS.