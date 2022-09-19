Рогов: украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по посёлку в Запорожской области
- globallookpress.com
По сообщению председателя движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимира Рогова, удар пришёлся на посёлок Пришиб.
«В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжёлые ранения», — написал он Telegram.
Также уничтожена сельскохозяйственная техника и разрушен частный склад с зерном. Вместимость склада составляет 100 т. Удар также разрушил пять зданий свинофермы.
Ранее украинские войска обстреляли Стаханов из реактивной системы залпового огня HIMARS.