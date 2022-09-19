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Передовая группа миссии ОДКБ в Армении выработала предложения по деэскалации на границе

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В Министерстве обороны Армении прошла встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в республике. Генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал министра обороны Сурена Папикяна о предложениях по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении выработала предложения по деэскалации на границе
  • РИА Новости

«Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряжённости», — говорится в сообщении ОДКБ.

Ранее Армения и Азербайджан пришли к соглашению о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября после эскалации напряжённости на границе двух государств.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.

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