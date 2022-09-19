Погибший в результате теракта генпрокурор ЛНР Горенко награждён орденом Мужества посмертно

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, погибший в результате теракта в Луганске, награждён российским орденом Мужества посмертно. Об этом сообщило республиканское надзорное ведомство.

РИА Новости

«Указом Президента Российской Федерации Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награждён (посмертно) орденом Мужества», — говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник также присвоил Горенко звание Героя Луганской Народной Республики посмертно. 16 сентября Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске. Вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР назвал произошедшее терактом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.