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Погибший в результате теракта генпрокурор ЛНР Горенко награждён орденом Мужества посмертно

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Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, погибший в результате теракта в Луганске, награждён российским орденом Мужества посмертно. Об этом сообщило республиканское надзорное ведомство.
Погибший в результате теракта генпрокурор ЛНР Горенко награждён орденом Мужества посмертно
  • РИА Новости

«Указом Президента Российской Федерации Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награждён (посмертно) орденом Мужества», — говорится в сообщении.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также присвоил Горенко звание Героя Луганской Народной Республики посмертно.

16 сентября Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске. Вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко.

Глава ЛНР назвал произошедшее терактом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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