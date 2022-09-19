Погибший в результате теракта генпрокурор ЛНР Горенко награждён орденом Мужества посмертно
- РИА Новости
«Указом Президента Российской Федерации Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награждён (посмертно) орденом Мужества», — говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также присвоил Горенко звание Героя Луганской Народной Республики посмертно.
16 сентября Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске. Вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко.
Глава ЛНР назвал произошедшее терактом.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.