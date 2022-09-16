Пасечник прокомментировал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешёл все возможные рамки дозволенного», — отметил он.
По его словам, произошедшее в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем её руководстве является государством-террористом.
«Уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления. Ситуация в республике находится под контролем», — добавил глава ЛНР.
Ранее сообщалось, что генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске.