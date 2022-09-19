ВКС России уничтожили в ДНР за сутки более 200 украинских военных

В Минобороны России заявили, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила в ДНР за сутки 200 украинских военных.

«В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад... а также 80-й десантно-штурмовой бригады... Уничтожены более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники», — заявили в ведомстве.

Также уточняется, что удар был нанесён ещё и по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады Украины в районе села Белогорка Херсонской области. В результате уничтожены три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.

14 сентября в Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия.