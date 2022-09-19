Песков: в Кремле приветствуют шаги, ведущие к нормализации отношений Баку и Еревана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

«Всё, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому, может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, — это всё может приветствоваться», — сказал он.

Ранее Пелоси, прибывшая в Армению, заявила, что Вашингтон хочет понять потребности Еревана в вопросах экономики и безопасности.

По её словам, в рамках визита обсуждается сотрудничество по оборонным вопросам.