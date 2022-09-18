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Пелоси заявила, что США желают понять потребности Армении в сферах экономики и обороны

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая в Армению, заявила, что Вашингтон хочет понять потребности Еревана в вопросах экономики и безопасности.
Пелоси заявила, что США желают понять потребности Армении в сферах экономики и обороны
  • Legion-Media

«Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности», — цитирует её РИА Новости.

В рамках визита обсуждается сотрудничество по оборонным вопросам, отметила Пелоси.

«Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания», — добавила политик.

Накануне Нэнси Пелоси прибыла в Армению.

В аэропорту Еревана её встретил спикер парламента Армении Ален Симонян.

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