Пелоси заявила, что США желают понять потребности Армении в сферах экономики и обороны

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая в Армению, заявила, что Вашингтон хочет понять потребности Еревана в вопросах экономики и безопасности.

«Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности», — цитирует её РИА Новости.

В рамках визита обсуждается сотрудничество по оборонным вопросам, отметила Пелоси.

«Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания», — добавила политик.

Накануне Нэнси Пелоси прибыла в Армению.

В аэропорту Еревана её встретил спикер парламента Армении Ален Симонян.