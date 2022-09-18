Пелоси заявила, что США желают понять потребности Армении в сферах экономики и обороны
- Legion-Media
«Мы приехали сюда, чтобы понять, что от нас ожидается по экономическим вопросам, вопросам безопасности», — цитирует её РИА Новости.
В рамках визита обсуждается сотрудничество по оборонным вопросам, отметила Пелоси.
«Мы здесь, чтобы выслушать, понять ожидания и желания», — добавила политик.
Накануне Нэнси Пелоси прибыла в Армению.
В аэропорту Еревана её встретил спикер парламента Армении Ален Симонян.