Боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер прокомментировал специальную военную операцию на Украине.

«Этот конфликт быстро учит, и люди, которые сюда приезжают со своим опытом Сирии, Чечни — он здесь не котируется вообще никак. Потому что это другое. Здесь идёт специальная военная операция, и она очень сильно отличается от того, что было», — сказал Ветер в интервью РИА Новости.

По его словам, в конфликте участвуют не только подразделения ВСУ, но и наёмники из различных стран.

«Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары в районах Краматорска и Николаевки по пунктам базирования иностранных наёмников американской ЧВК Academi и нацформирования «Кракен».