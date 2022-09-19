военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боец с позывным Ветер — о спецоперации: воюем, по сути, против всего мира

Короткая ссылка
Боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер прокомментировал специальную военную операцию на Украине.
Боец с позывным Ветер — о спецоперации: воюем, по сути, против всего мира
  • РИА Новости

«Этот конфликт быстро учит, и люди, которые сюда приезжают со своим опытом Сирии, Чечни — он здесь не котируется вообще никак. Потому что это другое. Здесь идёт специальная военная операция, и она очень сильно отличается от того, что было», — сказал Ветер в интервью РИА Новости.

По его словам, в конфликте участвуют не только подразделения ВСУ, но и наёмники из различных стран.

«Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары в районах Краматорска и Николаевки по пунктам базирования иностранных наёмников американской ЧВК Academi и нацформирования «Кракен».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить