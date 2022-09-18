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Армия России нанесла удары по пунктам базирования наёмников американской ЧВК Academi в ДНР

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Армия России нанесла удары в районах Краматорска и Николаевки по пунктам базирования иностранных наёмников американской ЧВК Academi и нацформирования «Кракен».
Армия России нанесла удары по пунктам базирования наёмников американской ЧВК Academi в ДНР
  • РИА Новости

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

В частности, поражён пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области.

Также под удар попали три пункта управления ВСУ.

«Поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Минобороны России.

В марте официальный представитель Минобороны России сообщил, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для их отправки на Украину.

В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК Academi, Cubic  и «Дин Корпорейшн».

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