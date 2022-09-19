РИА Новости: в Николаеве украинские власти проверяют содержимое телефонов граждан

Украинские власти в Николаеве останавливают людей на улицах и проверяют их мобильные телефоны на предмет возможных связей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова активистов.

«На (улице. — RT) Космонавтов стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией», — рассказал собеседник агентства.

Он призвал горожан придерживаться правил безопасности и не создавать поводов для задержания.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских военных в районе Николаева, в результате удара ликвидированы более 100 военных ВСУ.

Минобороны России опубликовало видео уничтоженной и захваченной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении техники ВСУ.