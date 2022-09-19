Глава общественного движения «Сорок Сороков» Кормухин заявил, что подорвался на мине в ДНР

Глава общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин сообщил, что его автомобиль подорвался на мине и попал под обстрел по пути в Николо-Васильевский монастырь в ДНР.

Кормухин рассказал, что командир батальона «Восток» Александр Ходаковский предложил ему съездить в Николо-Васильевский монастырь, который на постоянной основе подвергается обстрелам, чтобы принять решение об эвакуации монахов.

«И в непосредственной близости от линии соприкосновения на подъезде к монастырю две наши машины подорвались на минах, над нами завис беспилотник, потом начался обстрел, под снарядами пришлось менять колесо», — приводит его слова РИА Новости.

Кормухин рассказал, что в связи с повреждением автомобиля доехать до монастыря ему не удалось.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, который работал с украинской стороны.