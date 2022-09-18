Рогов сообщил об ударе ВСУ из РСЗО по пятиэтажке в Куйбышеве
В Куйбышеве Запорожской области ВСУ нанесли удар по пятиэтажке, предварительно, из РСЗО HIMARS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
- AP
«По сообщению местных жителей было шесть ударов», — написал он в Telegram.
Посёлок также был обстрелян из РСЗО в конце августа, тогда по меньшей мере четыре человека, в том числе дети, погибли.
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