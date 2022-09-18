ВС России отбили попытки тактических групп ВСУ наступать в Херсонской области

Три тактические группы ВСУ предприняли очередные безуспешные попытки наступления в Херсонской области, они были отбиты российскими военными, сообщило Министерство обороны России.

Противник действовал на Николаево-Криворожском направлении силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад. Их поддерживали шесть танков.

Это произошло в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области, уточнили в Минобороны.

«Подразделениями российских вооружённых сил все атаки были успешно отражены», — сказали в ведомстве.

16 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть украинских войск попала в тактическое окружение у границ региона.