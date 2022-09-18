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Президент Киргизии объявил 19 сентября днём траура по погибшим из-за обострения на границе

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В Киргизии 19 сентября объявлен днём национального траура по погибшим в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном, соответствующий указ подписал киргизский президент Садыр Жапаров.
Президент Киргизии объявил 19 сентября днём траура по погибшим из-за обострения на границе
  • AP

«Вооружённый конфликт, произошедший 14—17 сентября 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, повлёк за собой гибель граждан Киргизской Республики», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

16 сентября ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстреле своих территорий.

Киргизская сторона сообщила о 37 погибших.

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