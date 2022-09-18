Президент Киргизии объявил 19 сентября днём траура по погибшим из-за обострения на границе
- AP
«Вооружённый конфликт, произошедший 14—17 сентября 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, повлёк за собой гибель граждан Киргизской Республики», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
16 сентября ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстреле своих территорий.
Киргизская сторона сообщила о 37 погибших.