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МО России: батальон «Айдар» потерял свыше половины личного состава в боях в районе Зайцева

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Батальон нацформирования «Айдар» потерял свыше половины личного состава во время боёв в районе Зайцева в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.
МО России: батальон «Айдар» потерял свыше половины личного состава в боях в районе Зайцева
  • РИА Новости

«В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава», — говорится в сводке.

Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр, отмечает министерство.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений «Азова»* и «Айдара» в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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