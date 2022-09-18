МО России: батальон «Айдар» потерял свыше половины личного состава в боях в районе Зайцева

Батальон нацформирования «Айдар» потерял свыше половины личного состава во время боёв в районе Зайцева в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости