МО России: батальон «Айдар» потерял свыше половины личного состава в боях в районе Зайцева
- РИА Новости
«В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава», — говорится в сводке.
Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр, отмечает министерство.
Ранее сообщалось, что ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений «Азова»* и «Айдара» в ДНР.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.