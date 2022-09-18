МО России: более 150 украинских военных ликвидировано в Харьковской и Херсонской областях

ВКС России нанесли удар по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях, уничтожено свыше 150 военных ВСУ и 17 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар нанесён по подразделениям 14-й механизированной бригады в нескольких населённых пунктах Харьковской области, по 63-й механизированной бригаде в районе Веремиевки, а также по 3-му отделению батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области.

«Уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что армия России нанесла удары в районах Краматорска и Николаевки по пунктам базирования иностранных наёмников американской ЧВК Academi и нацформирования «Кракен».