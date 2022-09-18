Népszava: Орбан допускает потерю Украиной до половины территорий
- AP
«Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», — говорится в сообщении.
Орбан напомнил о вреде санкций, которые вводит Евросоюз.
Венгерский премьер допустил, что из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, «зимой может остановиться до 40% европейской промышленности».
Обозреватель Пабло Леаль в статье для издания Rebelión ранее отметил, что Украина может отдать некоторые свои территории под базы США и НАТО.