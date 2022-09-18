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Népszava: Орбан допускает потерю Украиной до половины территорий

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Украина может потерять до половины своих земель на фоне того, что Запад вмешивается в операцию России, считает премьер Венгрии Виктор Орбан. Как пишет Népszava, такое мнение он выразил на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».
Népszava: Орбан допускает потерю Украиной до половины территорий
  • AP

«Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», — говорится в сообщении.

Орбан напомнил о вреде санкций, которые вводит Евросоюз.

Венгерский премьер допустил, что из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, «зимой может остановиться до 40% европейской промышленности».

Обозреватель Пабло Леаль в статье для издания Rebelión ранее отметил, что Украина может отдать некоторые свои территории под базы США и НАТО.

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