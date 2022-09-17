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Rebelion: Украина заплатит территориями за помощь Запада

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Украина может отдать некоторые свои территории под базы США и НАТО в обмен на военную помощь, заявил обозреватель Пабло Леаль в статье для издания Rebelion.
Rebelion: Украина заплатит территориями за помощь Запада
  • Gettyimages.ru

«Для покрытия непомерно огромного долга от украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию страны. США и Североатлантический альянс намерены построить на ней десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях», — говорится в материале.

По его словам, Украина рискует своим будущим, выбрав подчинение странам НАТО.

Он добавил, что Киев станет главным прикрытием США в Европе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, предоставляя оружие, Запад участвует в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР.

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