Пушилин: союзные силы пресекли попытку ВСУ наладить переправу у села Студенок

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы пресекли попытку украинских военных наладить переправу у села Студенок.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на видеозаписи, опубликованной в Telegram.

«Что касается населённого пункта Студенок, противник через воду попытался наладить переправу, но союзными силами были уничтожены 18 единиц техники противника и порядка 70 человек личного состава», — заявил Пушилин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале контрнаступления украинских военных в районе села Берестовое в ДНР.