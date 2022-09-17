Пушилин: союзные силы пресекли попытку ВСУ наладить переправу у села Студенок
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на видеозаписи, опубликованной в Telegram.
«Что касается населённого пункта Студенок, противник через воду попытался наладить переправу, но союзными силами были уничтожены 18 единиц техники противника и порядка 70 человек личного состава», — заявил Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале контрнаступления украинских военных в районе села Берестовое в ДНР.