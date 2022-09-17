Кадыров заявил о провале контрнаступления ВСУ около села Берестового
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram, сопроводив пост видео, на котором секретарь Совбеза Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов допрашивает украинского военнопленного.
«Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. И ему повезло больше всех», — написал он.
Как отметил Кадыров, пленного «не бьют и отношение к нему гуманное».
Ранее Минобороны России сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Правдине.