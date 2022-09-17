Кадыров заявил о провале контрнаступления ВСУ около села Берестового

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале контрнаступления украинских военных в районе села Берестового в ДНР.

Об этом он написал в своём Telegram, сопроводив пост видео, на котором секретарь Совбеза Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов допрашивает украинского военнопленного.

«Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. И ему повезло больше всех», — написал он.

Как отметил Кадыров, пленного «не бьют и отношение к нему гуманное».

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