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МИД России призвал Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации

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В Министерстве иностранных дел России призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации на границе.
МИД России призвал Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон», — отмечается в заявлении.

В МИД указали на наличие в «арсенале» широкого набора средств, позволяющих обеспечить обеим сторонам благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания.

В ведомстве добавили, что, по имеющейся информации, граждане России, находящиеся в зоне напряжённости, не пострадали. 

Ранее главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Аслов обсудили ситуацию на границе.

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