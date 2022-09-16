МИД России призвал Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации

В Министерстве иностранных дел России призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации на границе.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон», — отмечается в заявлении.

В МИД указали на наличие в «арсенале» широкого набора средств, позволяющих обеспечить обеим сторонам благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания.

В ведомстве добавили, что, по имеющейся информации, граждане России, находящиеся в зоне напряжённости, не пострадали.

Ранее главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Аслов обсудили ситуацию на границе.