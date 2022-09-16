МИД России призвал Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон», — отмечается в заявлении.
В МИД указали на наличие в «арсенале» широкого набора средств, позволяющих обеспечить обеим сторонам благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания.
В ведомстве добавили, что, по имеющейся информации, граждане России, находящиеся в зоне напряжённости, не пострадали.
Ранее главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Аслов обсудили ситуацию на границе.