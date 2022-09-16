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Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

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Главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Аслов обсудили ситуацию на границе.
Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе
  • РИА Новости
  • © Абзал Калиев

«Состоялись переговоры между министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловом по разрешению обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы», — сообщает МИД Киргизии.

Отмечается, что киргизская сторона высказалась о необходимости решать возникающие на границе проблемы «исключительно политико-дипломатическими средствами».

Ранее пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявила, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе.

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